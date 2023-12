Estrela da Amadora despede funcionário envolvido em incidentes no último jogo

A SAD do Estrela da Amadora comunicou esta sexta-feira a rescisão do contrato com um funcionário envolvido nos incidentes ocorridos logo após o apito final do jogo frente ao Arouca, da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Na sequência dos incidentes ocorridos no final do jogo de ontem [quinta-feira] com o Arouca, nos quais a administração do C.F. Estrela SAD não se identifica, comunicamos oficialmente a rescisão do contrato com o membro da nossa equipa envolvido", disse a direção do clube da Reboleira, através de um comunicado divulgado nas redes sociais.

Quando o árbitro João Pinheiro assinalou o final da partida, na qual a equipa 'tricolor' saiu derrotada por 4-1, o técnico de equipamentos Diogo Macário correu na direção do guarda-redes do Arouca, Arruabarrena, que estava a efetuar gestos em direção a uma das bancadas do Estádio José Gomes, na Amadora, gerando-se de imediato uma enorme confusão dentro de campo, com o funcionário a receber ordem de expulsão.