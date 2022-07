Esta sexta-feira é dia de decisões importantes no futuro imediato do Estrela da Amadora. A SAD do clube da periferia de Lisboa tem uma reunião com representantes da Comissão de Credores e ficará a saber se a sua proposta de compra do Estádio José Gomes é aceite.



Isto depois de no dia 30 de junho, em leilão da massa insolvente, ter feito uma oferta de 2,25 milhões de euros pelas instalações.









