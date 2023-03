A comissão de credores do extinto E. Amadora deu esta quarta-feira um prazo de 15 dias à SAD do Estrela (II Liga) para fazer a escritura do Estádio José Gomes e pagar 1,071 milhões de euros, caso contrário terá de deixar de jogar no recinto.“Não fomos notificados formalmente para fazer a escritura nem desse prazo de 15 dias. Uma coisa é certa - não vamos sair do estádio”, disse, ao, Paulo Lopo, líder da SAD do Estrela., que a escritura esteve marcada para 28 de fevereiro.