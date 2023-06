O Estrela da Amadora joga este domingo uma ‘final’ com o Marítimo, no play-off que define qual das duas equipas fecha o quadro de participantes na Liga principal, na próxima época.





No primeiro jogo, na Reboleira, os amadorenses, que ficaram em 3.º lugar na II Liga, ganharam 2-1. Será por isso no Funchal que tudo se decide, neste domingo (20h15). “É fora de casa, o fator emocional é diferente. Vamos ter, outra vez, de ser nós a transformarmo-nos. Os jogadores dentro do campo e nós, equipa técnica e estrutura, a ajudar a que isso possa ser possível”, disse esta sexta-feira Sérgio Vieira, treinador do Est. Amadora.