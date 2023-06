Estrela da Amadora vence Marítimo em casa e fica mais perto da I Liga de futebol

O Estrela da Amadora, terceiro classificado da II Liga portuguesa de futebol, adiantou-se no play-off de acesso ao principal escalão, ao vencer por 2-1 em casa o Marítimo, 16.º e antepenúltimo da I Liga.

O brasileiro Régis, aos três minutos, e Jean Felipe, aos 80, deram vantagem à formação lisboeta e Cláudio Winck, aos 87, reduziu para os madeirenses no play-off, que tem a segunda mão marcada para o próximo dia 11 de junho, no Estádio do Marítimo, no Funchal, a partir das 20:15.

O Estrela da Amadora procura voltar ao principal campeonato nacional, que já disputou 16 vezes, a última das quais em 2008/09, enquanto o Marítimo tenta evitar uma descida, 38 anos depois, à segunda divisão -- a última vez foi em 1984/85 --, para uma 44.ª presença entre os 'grandes'.