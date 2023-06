Estrela em festa ambiciona “contagiar a Amadora”

O Estrela da Amadora festejou esta segunda-feira com os seus adeptos o regresso à I Liga, 14 anos depois. Centenas de pessoas deslocaram-se, ao fim do dia, ao Estádio José Gomes, de onde saiu um autocarro panorâmico com jogadores e outros elementos do clube para uma volta pelas principais ruas da cidade."O que esta subida representa para o clube é gigante. Queremos contagiar a Amadora e as novas gerações com valores humanos e desportivos positivos", afirmou aoo técnico do Estrela, Sérgio Vieira, acrescentando: "Na I Liga podem esperar um empenho muito grande, para continuarmos a dar alegrias."Já Paulo Lopo, presidente da SAD, garantiu aoque estarão prontas a tempo as obras necessárias para o Estrela jogar na Reboleira.