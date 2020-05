Estrelas do futebol mundial valem menos 362 milhões de euros

Nem as grandes estrelas do futebol ficaram imunes à crise gerada pela Covid-19. Os 20 jogadores mais cotados das dez principais ligas europeias viram a sua avaliação de mercado baixar 362 milhões de euros com a suspensão das provas. A conclusão é de um estudo da KPMG que oconsultou.Segundo a consultora, os futebolistas do top 20 valem à data desta sexta-feira 2197 milhões de euros, uma descida de 14,2% face aos 2559 M € registados em fevereiro. A desvalorização será ainda mais acentuada no caso de as competições serem canceladas. Nesse cenário, a queda seria de 521 M € (menos 20,4%).Qualquer uma das percentagens fica abaixo do valor geral para as dez principais ligas europeias, entre elas a portuguesa. Os jogadores que constituem esses campeonatos estão esta sexta-feira avaliados em 30,8 mil milhões de euros, menos 6617 M € (17,7%). Se as provas não forem retomadas, as perdas disparam para 9918 M € (26,5%).A pandemia não alterou os dois jogadores mais valiosos no mercado (Mbappé e Neymar, do PSG), mas fez com que Bernardo Silva, médio que joga no Man. City, saísse do top 20, que deixou de ter qualquer futebolista português.Apesar do alto valor dos seus dois avançados, o PSG ainda é o 7º clube com o plantel que tem a cotação mais alta.Essa lista é liderada por Man. City, Liverpool e Real Madrid. Face a fevereiro, Barcelona e Nápoles são as equipas com as maiores perdas percentuais: 20,5% e 19,8%, respetivamente. Hazard (Real Madrid) ostenta esse título entre os jogadores, com uma queda de 25,5%, seguido de Messi (Barcelona): menos 23,2%.