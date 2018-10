Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudo prova que futebolistas sofrem mais ansiedade e depressão

Dados foram apresentados durante esta quarta-feira, no encontro sobre saúde mental na Holanda.

18:00

Os futebolistas são mais propensos a sofrer problemas de ansiedade e depressão, de acordo com as conclusões de um estudo do sindicato internacional dos futebolistas (FIFPro), apresentado esta quarta-feira num encontro sobre saúde mental na Holanda.



De acordo com o estudo, 38% dos jogadores ativos no futebol relataram ter sofrido sintomas de depressão em 2015, de acordo com os dados apresentados.



"O discurso público em torno da saúde mental nos desportos de elite está a mudar, e os atletas estão na linha da frente para melhorar a forma como a sociedade lida com esses problemas de saúde", disse Jonas Baer-Hoffmann, secretário-geral da FIFPro.



De acordo com o comunicado emitido na página oficial da organização na Internet, o objetivo principal deste encontro é o de alertar para a saúde mental e para os vários sindicatos dos jogadores para darem assistência aos seus membros.



"Isto é encorajador, mas, ao mesmo tempo, a maioria dos jogadores ainda não recebe todo o apoio de que precisa. O 'workshop' faz parte de uma iniciativa ainda maior promovida pela FIFPro para construir vários sistemas de apoio para os jogadores em todos os países membros", concluiu.