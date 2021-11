"Eu saio sozinho": Fernando Santos garante demitir-se se Portugal não conseguir a qualificação para o Mundial2022

O selecionador nacional Fernando Santos garante que se demite se não conseguir a qualificação para o Mundial de 2022, que se realizará no Qatar."No dia em que deixar de cumprir um objetivo, eu saio sozinho. Ainda não perdi nenhum objetivo, todos foram cumpridos. Não passámos de forma direta, mas quantas vezes já estivemos no playoff? Aí nem há conversa. Enquanto formos cumprindo objetivos vamos estando todos juntos", salientou o selecionador.Três dias depois de Portugal falhar o apuramento direto para o Mundial 2022, Fernando Santos garantiu em entrevista à TVI que a "regularidade exibicional da equipa não tem sido constante".O engenheiro reconheceu, inclusive, que a seleção fez "uma primeira parte muito má contra a Sérvia", algo tão mau que "não se viu desde o encontro contra a Alemanha" para o Euro2020.O selecionador reitera ainda que a relação que tem com os jogadores é boa, mesmo que alguns permaneçam insatisfeitos por "não jogarem com tanta regularidade".