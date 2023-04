A onda vermelha está ao rubro e os bilhetes para o clássico com o FC Porto, na Sexta-Feira Santa (próxima semana), esgotaram-se em pouco mais de uma hora.



O Benfica prepara-se assim para igualar os melhores registos em termos de assistência nesta temporada, no Estádio da Luz. Na Liga, o dérbi com o Sporting (2-2, 15/1/2023) teve 62 295 pessoas nas bancadas (lotação máxima), tal como o duelo com o PSG (1-1, no dia 5/10/2022) para a Liga dos Campeões, na fase de grupos.









