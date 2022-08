Euforia do dragão esgota Clássico

O primeiro clássico da época está provocar grande expectativa entre os adeptos do FC Porto. E já há a certeza de que o jogo no Dragão com o Sporting para o campeonato, no sábado, vai registar casa cheia.Esta quarta-feira, a meio da tarde, o campeão nacional informou que faltavam vender pouco mais de 1200 ingressos para o encontro com o rival de Alvalade. O FC Porto deve fazer ainda durante esta quinta-feira o anúncio de lotação esgotada, ou seja, cerca de 50 mil adeptos vão estar no Dragão. O facto de estarmos no mês de agosto com muitos emigrantes a regressarem a Portugal para férias tem aumentado a procura dos ingressos, que variam entre os 15 e os 50 euros. Esta quinta-feira, o Sporting coloca à venda os 2500 ingressos para o jogo (preço único de 31 euros), que devem voar das bilheteiras de Alvalade em pouco tempo. No primeiro jogo do campeonato, diante do Marítimo, estiveram no recinto portista 46 309 espectadores, que assistiram à goleada por 5-1.Depois de duas vitórias nos dois primeiros encontros da Liga, Sérgio Conceição quer manter em casa a senda vitoriosa e assim aumentar a vantagem para o rival de Lisboa, que já perdeu pontos em Braga. Nesse sentido, o apoio do público é fundamental para o treinador dos azuis-e-brancos, no sentido de impulsionar a equipa para um resultado positivo.Caso isso aconteça, Sérgio Conceição vai manter o registo imaculado diante do Sporting na Liga: em 10 jogos, desde que chegou em 2017, nunca conheceu o sabor da derrota (4 triunfos e seis empates). No confronto direto com Rúben Amorim para o campeonato (assumiu o comando técnico do Sporting em março de 2020), Conceição tem cinco jogos realizados. Venceu um e empatou os restantes quatro.Matheus Uribe e Marko Grujic estão praticamente recuperados dos problemas físicos sentidos no último jogo com o Vizela e vão ser apostas de Sérgio Conceição para o clássico. Em relação ao último onze, Otávio no lugar de Namaso deve ser a única alteração para o jogo com o Sporting.