Euforia na Champions: Leão 'devora' campeão turco em Alvalade

O Sporting devorou esta quarta-feira o Besiktas (4-0) e já garantiu a continuidade na Europa (3º lugar dá acesso ao play-off da Liga Europa) e está a uma vitória por mais de um golo sobre o Dortmund (próximo jogo) para garantir os oitavos da Champions.Rúben Amorim não mexeu na equipa que ganhou ao V. Guimarães (1-0) para a Liga. E resultou. Os leões foram sempre mais pressionantes e perigosos.O treinador pediu que os adeptos apoiassem a equipa desde o primeiro minuto e que os jogadores estivessem concentrados na fase inicial. Todos cumpriram a sua parte, numa simbiose que levou à vitória.Com um futebol fluído e objetivo no tridente ofensivo, os leões começaram a fazer estragos na defesa do Besiktas logo aos nove minutos, quando Pote desmarcou Sarabia, que cruzou para o remate de Paulinho ao poste, quando tentava a emenda para a baliza.Paulinho desesperava com tamanho falhanço, quando voltou a claudicar em nova emenda, permitindo a defesa de Ersin, numa jogada que teve os mesmo protagonistas.Os leões empolgavam o público pela sua forma de jogar. Mas o Besiktas mostrou que veio a Alvalade para discutir o resultado, com Adán a travar um remate de Larin.Apesar da primeira contrariedade para Amorim, que foi a saída de Porro (17’) com queixas na perna direita, os leões continuaram a visar a baliza adversária. Esgaio, o substituto de Porro, teve um golo nos pés mas rematou contra um defesa.No entanto, o elevado fluxo ofensivo dos leões foi desgastando a defesa turca. Até que Pote é travado em falta por Yilmaz. Não perdoou no penálti e voltou aos golos, após oito jogos de jejum.O golo trouxe mais tranquilidade à equipa e fez realçar a capacidade técnica dos jogadores. E aí foi Pote quem voltou a brilhar com um golão. Tirou um adversário do caminho e rematou em colocado para o 2-0.Mas Paulinho também quis participar na festa e mostrou que está talhado é para os golos difíceis. De fora da área, fletiu para dentro e rematou forte para o 3-0.A segundo parte começou com a primeira, com um remate leonino ao ferro. Desta vez foi Sarabia num cruzamento/remate. Mas o leão estava insaciável e o avançado espanhol fez o 4-0, num ressalto de bola. O leão levantou o pé, mas a vitória não fugiu.Pote bisou esta quarta-feira e demonstrou que está com vontade de voltar a ser o melhor marcador da equipa. Soma seis golos nas várias competições. Acabou ainda com um jejum de oito jogos sem marcar. Pote voltou e está cheio de confiança.As ausências de Pjanic, Rosier, Vida e Batshuayi não justificam a falta de pedalada europeia deste Besiktas. É uma equipa que investe forte, com um orçamento elevado, mas que está longe de se traduzir numa equipa competitiva na Europa.O juiz russo teve uma arbitragem segura, num jogo com poucos lances que pudessem originar polémicas. Esteve bem ao assinalar a grande penalidade de Yilmaz sobre Pote e bem a mandar jogar num lance entre Coates e Alex Teixeira.Pote ganha posição com bola dentro da área turca e Yilmaz empurra o avançado leonino pelas costas. O juiz russo assinalou a respetiva grande penalidade que foi convertida pelo mesmo jogador.Matheus Nunes ganha espaço no meio-campo e lança Pote, que recebe a bola e tira o defesa Yilmaz do caminho antes de rematar colocado para o 2-0. Bisou na partida e somou o 6º golo da época.Um grande passe de Ricardo Esgaio lançou Paulinho que fletiu para dentro e rematou com êxito para o 3-0. Um alívio para o avançado que já tinha atirado uma bola ao poste aos 9 minutos.O Sporting perdeu esta quarta-feira (1-2) na receção ao Besiktas, o que o fez cair para o terceiro lugar do Grupo C da Youth League.A vitória desta quarta-feira rendeu ao Sporting mais 2,8 milhões de euros. Os leões já encaixaram nesta edição da Champions 32,7 milhões.No outro jogo do grupo, o Dortmund esteve a vencer por 1-0 ao Ajax (penálti marcado por Reus) e já depois da expulsão do central Hummels (falha jogo com o Sporting). Os holandeses empataram aos 75’, por Tadic, Haller deu a reviravolta e Klaassen fez o 3-1.Sempre seguro no pouco trabalho que teve.Exibição exemplar e sem reparos.O capitão não marcou, mas tentou. Sólido.Menos exuberante que os outros centrais, mas igualmente competente.Começou a toda a velocidade. Depois teve a infelicidade da lesão.Prestação sem sobressaltos. Importante no lance do 4-0.Não foi tão exuberante como habitual. Ainda assim sempre com bitola alta.Matheus Nunes – As habituais cavalgadas que desequilibram qualquer defesa. Assistência para o segundo de Pote. Importante.Boa primeira parte com passes de rutura que deixaram Paulinho à beira do golo. Cruzamento/remate à barra minutos antes de marcar um golo de oportunidade.Esteve nas duas chances desperdiçadas por Paulinho nos primeiros minutos. Ganhou e marcou de penálti e bisou num lance de qualidade. O ‘Pote’ da época passada está de volta.Depois do desperdício, marcou um bom golo de fora da área. Na Europa leva um registo muito positivo: 3 golos em 4 jogos.Entrou a frio, mas cumpriu sem problemas.Perdeu um golo fácil.Tentou o 5-0 mas o remate saiu ao lado.Corte importante.Mexido.