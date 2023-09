Em dia de aniversário, Bruno Fernandes (29 anos) marcou o único golo na vitória de Portugal na Eslováquia. Resultado que mantém o pleno português - cinco jogos, cinco vitórias - e, acima de tudo, representa um passo decisivo rumo à fase final do Europeu do próximo ano na Alemanha.



Martínez mudou o habitual esquema de três defesas para uma defesa a quatro e o que é certo é que na primeira parte foi a equipa da casa a dominar grande parte do jogo.









Ver comentários