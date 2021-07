Euro 2020 poderá estar a contribuir para aumento de casos Covid no Reino Unido, aponta estudo

A concentração de pessoas para assistir aos jogos de Inglaterra no Euro 2020 poderá estar na origem do aumento de casos de Covid-19 no Reino Unido, que registou mais de 32 mil pelo segundo dia consecutivo, segundo dados desta quinta-feira.

O Reino Unido registou 32.551 novos casos de Covid-19 e 35 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o quadro de estatísticas do Governo britânico, enquanto na quarta-feira tinha notificado 32.548 novos casos e 33 mortes.

Resultados provisórios de um estudo da universidade Imperial College London e da empresa de sondagens Ipsos Mori no período entre 24 de junho a 5 de julho mostram que as infeções quadruplicaram, e que uma em cada 170 pessoas em Inglaterra está infetada.