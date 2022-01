Stephen Eustáquio está mais longe do FC Porto e só mesmo um bom negócio pode facilitar a vinda do médio que alinha no P. Ferreira, apurou o Correio da Manhã.O médio pacense tem sido apontado ao FC Porto, mas a verdade é que Sérgio Conceição não tem feito muita força para que o canadiano de 25 anos reforce a equipa.