Stephen Eustáquio deve manter o lugar no onze do FC Porto, no próximo sábado, diante do P. Ferreira, apesar do momento pessoal menos feliz, devido à morte recente da mãe.



O médio tem treinado com normalidade (pelo menos do ponto de vista físico) e já informou Sérgio Conceição que está disponível para jogar em Paços de Ferreira.