Evanilson continua a ser alvo de cobiça um pouco por toda a Europa, com o AC Milan na linha da frente. O campeão italiano tem o avançado do FC Porto como prioridade caso o português Rafael Leão deixe San Siro.



Ainda assim este é um cenário muito complicado, já que o técnico Sérgio Conceição não quer abdicar do jogador, que tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros e contrato até junho de 2027.