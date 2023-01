Evanilson está na reta final da recuperação ao joelho direito e a expectativa de Sérgio Conceição, e do departamento médico do FC Porto, é que esteja a 100 por cento para o clássico com o Sporting, no dia 12 de fevereiro, em Alvalade, sabe o CM.



O avançado está a trabalhar de forma condicionada desde a semana passada e ontem voltou a trabalhar no relvado do Olival, naquele que foi o regresso aos treinos da equipa após a conquista da Taça da Liga, sábado com o Sporting em Leiria (2-0).









