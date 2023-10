A grande exibição de Evanilson na Liga dos Campeões, onde com o seu hat trick contribuiu para o triunfo do FC Porto sobre o Antuérpia (4-1) e foi eleito o melhor jogador da jornada europeia, criou impacto no Brasil e já se fala numa ida à seleção canarinha.



O avançado, de 24 anos, deu uma entrevista ao site Trivela na qual não esconde o desejo de jogar pela canarinha: “É o sonho de todos os jogadores vestirem a camisola da seleção.









