Evanilson falha treino do FC Porto devido a lesão do ligamento do joelho direito

O futebolista Evanilson falhou esta quinta-feira o treino do FC Porto, após sofrer uma lesão do ligamento lateral interno do joelho direito na vitória sobre o Gil Vicente (2-0), na quarta-feira, dos quartos de final da Taça da Liga.

O avançado brasileiro, de 23 anos, tinha entrado para o lugar do espanhol Toni Martínez ao intervalo da partida disputada no Estádio do Dragão, no Porto, mas seria substituído pelo compatriota Pepê aos 56 minutos, depois de um choque com o iraniano Ali Alipour.

Um dia depois do apuramento do FC Porto para a 'final four' da Taça da Liga, Evanilson acompanhou Francisco Meixedo, Pepe e o canadiano Stephen Eustáquio no tratamento das respetivas lesões, ao passo que o nigeriano Zaidu evoluiu para treino condicionado, de acordo com uma nota emitida pelos 'dragões' através do seu sítio oficial na Internet.