Acabou-se a palhaçada. Depois dos cânticos de protesto, a música na terça-feira foi outra. À terceira, o FC Porto meteu o Estoril na linha e eliminou o fantasma com o fogo de Evanilson: hat trick no regresso dos dragões à festa. Festa sem palhaços, mas com champanhe para os quartos de final da Taça de Portugal.









