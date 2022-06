Everton deixa a Luz e regressa ao Brasil

Everton ‘Cebolinha’ vai deixar o Benfica para regressar ao Brasil, mais concretamente ao Flamengo.





As negociações estão presas por dois milhões de euros. O Flamengo vai avançar com uma proposta de 14 milhões, enquanto o Benfica quer 16. Ainda assim, o acordo deve ser anunciado em breve, uma vez que o clube do Rio de Janeiro quer integrar o jogador de 26 anos o mais rapidamente possível, depois de mais alguns dias de férias (está sem competir desde finais de abril). Dorival Júnior, treinador que substituiu Paulo Sousa, já deu o seu aval à compra do jogador, até porque se prepara para perder o atacante Bruno Henrique para os turcos do Fenerbahçe (orientado por Jorge Jesus).