Ex-Benfica revela 'vingança' de Rui Costa: "À primeira oportunidade, castigou-me com 10 jogos"

Fellipe Bastos chegou ao Benfica no verão de 2008 com idade júnior, mas nessa época alinhou em quatro jogos pela equipa principal, então comandada por Quique Flores. E o último pode ter sido decisivo no seu destino… para fora da Luz. Muito por 'culpa' de uma camisola esquecida no balneário durante um Benfica-Belenenses (3-1) a fechar o campeonato, como recorda agora em tom de brincadeira. E nesse jogo o médio brasileiro até marcou aquele que seria o único golo com a camisola das águias."Se não me tivesse esquecido da camisola no balneário, talvez a minha história na Europa fosse diferente. Eu ia para o jogo com a camisola na mão. Mas o Aimar pediu-me para ir buscar um par de chuteiras para ele deixar no banco. E eu, que tinha 18 anos, lá fui. Peguei nas chuteiras e fui para o banco. Aos 20 minutos, um jogador lesionou-se, o treinador chamou-me para entrar e… onde estava a camisola?", começou por contar o jogador, atualmente com 31 anos e sem clube, em entrevista ao programa Além da Bola, da ESPN Brasil."A minha sorte é que o Moreira, guarda-redes suplente, foi rápido a ir buscar a camisola. Mas aqueles minutos todos que fiquei à espera… A imprensa caiu-me em cima, disseram que eu não tinha responsabilidade, o presidente nem olhou para a minha cara e o Rui Costa, que estava na primeira época como diretor, deu-me dez jogos de suspensão", acrescentou.Fellipe Bastos admite que o castigo possa ter sido uma espécie de 'vingança' de Rui Costa, devido às partidas que o jogador brasileiro e o compatriota David Luiz faziam ao ‘Maestro’ na época anterior, quando eram colegas de balneário. "Tínhamos o hábito de mandar shampoo quando a malta saía do banho. Fazíamos isso com toda a gente, desde o Nuno Gomes, o Rui Costa ou o Luisão até aos mais novos. Mas no ano seguinte o Rui Costa tornou-se diretor e, à primeira oportunidade, castigou-me com 10 jogos", explicou.Nas época seguinte Fllipe Bastos foi emprestado a Belenenses, seguiram-se cedências a Servette e Vasco da Gama e o jogador desvinculou-se do Benfica em 2012.