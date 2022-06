Ex-futebolista Bruno Alves assume cargo de diretor-desportivo do AEK Atenas

O antigo futebolista internacional português Bruno Alves vai ser o diretor-desportivo do grego AEK Atenas, anunciou esta terça-feira o clube, quinto classificado da última edição da Superliga helénica.

"O AEK FC chegou a acordo com Bruno Alves para ser o diretor-desportivo do nosso clube a partir de um de julho", lê-se em comunicado, na página oficial do emblema ateniense, que Alves representou em 2004/05, então emprestado pelo FC Porto.

O antigo defesa central anunciou domingo o fim da carreira de atleta, aos 40 anos, depois de um percurso repleto de títulos nos diversos clubes por onde passou, e também na seleção, com a conquista do Euro2016.

Bruno Alves apresenta no palmarés quatro Ligas portuguesas, três Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira, ao serviço do FC Porto, duas Ligas russas, uma Taça da Rússia e uma Supertaça da Rússia, pelo Zenit, e uma Liga turca e uma Supertaça da Turquia, com o Fenerbahce.

Depois de ter feito a formação no Varzim e no FC Porto e de passar por alguns empréstimos, o jogador português destacou-se ao serviço dos 'dragões' ao longo de cinco épocas.

De seguida passou pelo Zenit, da Rússia, pelo Fenerbahçe, da Turquia, pelo Cagliari, de Itália, Rangers, da Escócia, pelos italianos do Parma e pelo Apollon, da Grécia, onde chegou após uma meteórica passagem no verão passado pelo Famalicão, emblema da I Liga portuguesa pelo qual nem chegou a alinhar.

O central representou a seleção portuguesa 'AA' por 96 vezes, apontando 11 golos.