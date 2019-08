Ex-futebolista recorda incidente racista com Luis Suárez e revela: "Recebi ameaças de morte"

Patrice Evra recordou numa entrevista ao jornal inglês 'Mirror' o incidente racista com Luis Suárez em 2011, quando o uruguaio do Barcelona jogava no Liverpool, e revelou que nessa fase chegou a receber "ameaças de morte".O antigo defesa do Manchester United, que recentemente anunciou a sua retirada do futebol, acusou Suárez de repetidamente o apelidar de "negro" durante um jogo entre os red devils e os reds em Anfield."Recebi cartas com ameaças de morte. Durante meses tive um carro com seguranças à porta da minha casa 24 horas por dia. Não foi fácil para a minha família, mas para mim, que cresci nas ruas de Les Ulis, não foi tão difícil", admitiu o ex-jogador franco-senegalês, de 38 anos."Não sei se o Suárez é racista. Não conheço a sua família nem as suas origens. Mas naquele dia houve uma atitude racista da parte dele", acrescentou Evra.Os jogadores foram depois ouvidos pela Liga e o uruguaio acabou por pagar uma multa, além de 8 jogos de suspensão. "Eu disse na altura que não queria que ele fosse castigado porque eu não o conhecia o suficiente para dizer se ele era ou não racista. Mas é um facto que usou uma palavra racista."Mais tarde Luis Suárez admitiu ter apelidado Evra de "negro", mas alegou que não foi num contexto racista. Seja como for, no jogo da segunda volta, em Old Trafford, o uruguaio recusou-se a cumprimentar Evra."Eu não o odeio, nunca odiei. Na altura a minha vontade era esmurrá-lo, mas para mim é impossível odiar alguém. Não tenho ódio no meu coração. Posso reagir na hora, mas ódio é uma palavra demasiado forte para mim. Quando me pediram para escolher um onze ideial, coloquei o Suárez na equipa, porque ele era o melhor avançado na altura. Como posso não reconhecer o seu talento, mesmo que não seja uma boa pessoa? Nem sei se ele é ou não uma boa pessoa...", finalizou Evra.