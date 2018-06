Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-futebolista sérvio Goran Bunjevcevic morre aos 45 anos

Antigo jogador do Estrela Vermelha e do Tottenham era o diretor desportivo da seleção da Sérvia.

Por Lusa | 11:50

O ex-futebolista Goran Bunjevcevic, que ocupava o cargo de diretor desportivo da seleção da Sérvia, morreu aos 45 anos, depois de ter sofrido um aneurisma a 20 de maio, anunciou esta sexta-feira a Federação do país dos Balcãs.



Segundo o organismo, o sérvio Bunjevcevic morreu na quinta-feira, em Belgrado.



O ex-defesa, que iniciou carreira na antiga Jugoslávia, passou, entre outros clubes, pelo Estrela Vermelha e pelos ingleses do Tottenham, equipa que representou durante cinco temporadas e fez 58 jogos e marcou dois golos.



Bunjevcevic foi internacional pela ex-Jugoslávia e ex-Sérvia e Montenegro, tendo feito cinco e dois jogos oficiais pelas duas seleções, respetivamente.



"A Federação sérvia lamenta o falecimento de um dos melhores profissionais do desporto, um grande homem e profissional", afirmou o organismo.



Também o Tottenham, ex-equipa de Bunjevcevic que atua na I Liga inglesa, disse estar profundamente triste pela notícia, referindo que "os pensamentos de todos no clube estão com os seus amigos e familiares neste momento extremamente difícil".