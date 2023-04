Ex-jogador do Arsenal fica tetraplégico depois de ingerir bebida "adulterada" numa saída à noite

Daniel Cain, de 23 anos, ex-jogador da formação do Arsenal, ficou tetraplégico depois de ingerir uma bebida "adulterada" numa saída à noite com amigos. O jovem, que precisa de cuidados 24 horas por dia, sofreu uma paragem cardiorrespiratória que privou o cérebro de oxigénio durante demasiado tempo.De acordo com o jornal The Independent, na noite de 9 de junho de 2020, os amigos do ex-jogador repararam que o jovem começou a ficar com uma cor estranha depois de consumir uma bebida e não respondia quando o chamavam. O jovem acabou por entrar em paragem cardiorrespiratória.Quando a ambulância chegou, foram necessários 24 minutos para recuperar o batimento cardíaco de Daniel. O cérebro e a medula espinhal acabaram por sofrer graves lesões."Tentaram preparar-nos para o facto de ele não acordar, mas eu disse-lhes para continuarem a tentar", disse a mãe, Tracey Cain, ao The Independent.Os médicos disseram à família que, mesmo que Daniel acordasse, ficaria em estado vegetativo. No entanto, depois de passar 25 dias em coma, desafiou as probabilidades e "acordou" e, gradualmente, as suas funções cognitivas começaram a regressar, o que a mãe descreveu como um "milagre"."Quando acordou, não conseguia fazer nada, não se conseguia mexer, parecia um recém-nascido, mas as enfermeiras disseram que ele estava a segui-las com os olhos, por isso disseram que havia 'alguém lá dentro'", contou a mãe de Daniel.O ex-jogador utiliza uma cadeira de rodas e precisa de cuidados permanentes. Uma organização chamada Neurokinex deu uma oportunidade a Daniel para ter uma terapia de reabilitação intensiva, mas o tratamento custaria entre cerca de 1100 a 2200 euros por mês.A família de Daniel criou um GoFund Me para ajudar a pagar o tratamento.