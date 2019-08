Ex-jogador do Benfica detido por recusar soprar no balão

Dean Saunders, ex-jogador do Benfica, foi preso depois de se ter recusado a fazer um teste de alcoolémia.



O futebolista foi alvo de uma ação de fiscalização rodoviária em Boughton, Chester, na Inglaterra, no passado dia 10 de maio. Depois de se ter recusado soprar no balão, a fim de se perceber se conduzia embriagado, o jogador foi preso por dez semanas.







De acordo com o jornal Daily Mail, durante um interrogatório feito ao jogador, Saunders terá dito que bebeu apenas duas cervejas. No entanto, quando foi fiscalizado pelas autoridades, o ex-jogador dos Encarnados aparentava estar sob efeito de álcool e recusou-se a fazer o teste.



Como forma de justificação para não soprar no balão, Saunders, ex-atacante do Liverpool, alegou que não o conseguia fazer devido aos problemas de asma de que sofre.



Saunders assumiu que se recusou a fazer o teste de alcoolémia apenas na passada terça-feira e foi condenado no dia seguinte, quarta-feira. Além de ter sido preso durante dez semanas, o ex-jogador do Benfica ficou ainda proibido de conduzir durante 30 meses.