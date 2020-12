Ex-jogador do Moreirense morre aos 31 anos

O Moreirense está de luto pelo falecimento do ex-jogador, Mohamed Abarhoun. Internacional marroquino por sete vezes, o defesa-central faleceu aos 31 anos, vítima de cancro, recentemente detetado.Mohamed Abarhoun vestiu a camisola do Moreirense entre junho de 2017 e dezembro de 2018, altura em que foi vendido ao Rizespor, da Turquia, último clube que representou. Ao longo de uma época e meia, realizou 46 jogos e marcou dois golos.O extremo Arsénio, um dos capitães do Moreirense nessas épocas, recordou a Record um "um excelente colega e amigo nos anos que passou por cá". "A morte do Abarhoun é uma notícia triste para nós, que integramos os plantéis de 2017/2018 e 2018/2019. Gostávamos de lhe fazer essa homenagem, porque vai ser sempre lembrado nos nossos corações".O Moreirense apresentou condolências pela morte do ex-futebolista internacional marroquino Mohamed Abarhou, lembrando a passagem pelo clube da I Liga portuguesa entre 2017 e 2018.

"2020 tem sido um ano de grandes perdas para a família do Moreirense. Foi com uma tremenda tristeza que soubemos do falecimento de Mohamed Abarhoun, que representou o nosso clube durante duas temporadas", escreveram os minhotos nas redes sociais.

Mohamed Abarhoun, que vestiu a camisola do Moreirense entre junho de 2017 e dezembro de 2018, apontando dois golos em 46 jogos, morreu hoje aos 31 anos, vítima de doença prolongada, anunciou a Real Federação Marroquina.

"Mais uma vez o futebol viu partir cedo demais um ser humano de grandes valores, sempre alegre e divertido e que rapidamente se ambientou ao nosso emblema. Neste momento de dor e sofrimento, desejamos as mais sentidas condolências", finalizou.

O central cumpriu sete internacionalizações pela seleção de Marrocos, incluindo três aparições nos Jogos Olímpicos Londres2012, e venceu dois campeonatos pelo Athletic Tétouan antes de assinar pelo emblema da vila de Moreira de Cónegos em 2017/18.

Natural de Tétouan, Mohamed Abarhoun despediu-se do Moreirense há dois anos e rumou ao Çaykur Rizespor, tendo estado sem jogar pelo atual 11.º classificado da Liga turca desde março, quando detetou uma doença do foro oncológico.