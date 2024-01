Ex-jogadores do Rio Ave confirmam que receberam propostas de aliciamento para perderem com o Benfica

Cássio e Marcelo, ex-jogadores do Rio Ave, confirmaram que receberam propostas de aliciamento de César Boaventura para facilitar no jogo contra o Benfica, em 2015/16. As declarações, divulgadas pelo Público, foram prestadas em julgamento na manhã desta quarta-feira, em Matosinhos.O empresário é suspeito de ter aliciado os dois jogadores, além de outros dois atletas: Lionn, também do conjunto vilacondense, e Salin, ex-Marítimo. O objetivo seria, alegadamente, favorecer os encarnados.Cássio, guarda-redes brasileiro de 43 anos, disse que Boaventura o tentou aliciar com 60 mil euros. O jogador diz que aceitou conversar com o empresário no carro, justificando-se com o motivo de querer saber se tinha clubes interessados nos seus serviços, uma vez que estava a terminar contrato com o Rio Ave."Ele tinha interesse que o Benfica vencesse o jogo e disse para fazer o que tivesse de fazer [facilitar contra o Benfica]. Eu disse que não, pedi que saísse do carro e ele disse que, se não aceitasse, o Marcelo e Lionn aceitavam", relatou Cássio, citado pelo Público.Marcelo, central brasileiro de 34 anos, conta que achou que a abordagem para favorecer no encontro com os encarnados era "uma brincadeira". Essa versão é contraria o depoimento que prestou, em 2017, à PJ, sobre o caso."Ele ligou e apresentou-se, perguntou se estaria interessado numa proposta de fora. Disse-lhe que aquela não era uma boa semana, que tinha jogo. Ele insistiu e disse que queria falar comigo", confessou Marcelo.Lionn, o outro jogador do Rio Ave envolvido no processo, não esteve em tribunal. O julgamento arrancou esta quarta-feira.O Ministério Público acusou Boaventura de três crimes de corrupção ativa e um crime de corrupção ativa na forma tentada. O MP acredita que as abordagens aconteceram antes dos jogos do Benfica com o Rio Ave, a 24 de abril de 2016, e nas vésperas do encontro com o Marítimo, a 8 de maio.Na época de 2015/16 os encarnados conquistaram o tricampeonato, tendo vencido os dois jogos em questão, por 0-1 e por 0-2, respetivamente.A próxima sessão do julgamento está marcada para dia 17 de janeiro.