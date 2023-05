Ex-jogadores pedem insolvência do Trofense

Três antigos jogadores do Trofense pediram a insolvência do clube, por dívidas superiores a 300 mil euros, de acordo com uma ação entregue em tribunal, a que a Lusa teve acesso.

Os ex-futebolistas Charles Chad, Milton do Ó e Elvis Pereira pedem a insolvência do clube, algo que não afeta a SAD do Trofense, que compete na II Liga.

Milton do Ó, que esteve na Trofa em 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, reclama uma dívida de 118.560 euros, Charles Chad, que esteve duas épocas (2009/10 e 2010/11), pede 191.260, e Elvis Pereira, que representou o Trofense em 2011/12, pede 9.900.