Ex-Leões do Rio Ave castigam equipa de Amorim com empate

O Sporting fez esta sexta-feira uma má exibição, em Alvalade, e foi bem castigado com um empate (1-1), diante do Rio Ave, cujo golo foi obra de três ex-leões: Francisco Geraldes, Carlos Mané e Dala, que faturou.Depois da derrota (0-2) com o Marítimo e consequente eliminação da Taça de Portugal, a equipa de Amorim não deu mostras de qualquer melhoria: fez uma primeira parte que foi um autêntico bocejo. Perante um Rio Ave que só defendeu, o líder da Liga não teve imaginação para criar perigo, apesar de ter sido o dono da bola. Nas únicas vezes em que houve algum futebol digno desse nome o leão marcou (42’) por Pedro Gonçalves (Pote), Kieszec fez uma grande defesa num remate de Tiago Tomás (44), fora da área, e Nuno Santos teve uma ‘meia-volta’ na área por cima da barra. Foram lances desenquadrados de tudo o que estava a acontecer, tal a quantidade de asneiras protagonizadas pelos jogadores da equipa que lidera a Liga.A segunda parte foi, praticamente, mais do mesmo, por parte dos sportinguistas, enquanto o Rio Ave subiu uns furos, poucos, no capítulo da ousadia atacante. E teve mesmo um primeiro aviso numa jogada em que Adán teve de sair da baliza para impedir que Mané fizesse estragos. Logo a seguir, os leões falharam numa saída para o ataque, como, aliás, sucedeu com frequência. Francisco Geraldes fugiu a João Mário, soltou para a direita onde apareceu Carlos Mané a cruzar para Dala, à boca da baliza, bater Adán.Na parte final, o Sporting foi para o ataque, mas Kieszec continuou a ter uma tarde/noite sem grandes preocupações. E só sujou o equipamento numa cabeçada inofensiva de Coates, após um livre de João Mário."Só podemos queixar-nos de nós por não levarmos uma vitória", afirmou Rúben Amorim. No primeiro jogo desde que, formalmente, é reconhecido pela Liga como treinador principal do Sporting, Amorim lamentou a desconcentração da equipa na 2ª parte. Isto apesar da sua presença constante junto à linha lateral a incentivar os jogadores. E ainda foi avisado pelo árbitro, aos 84’, devido a protestos.O Rio Ave chegou ao 1-1 numa bela combinação ofensiva - Francisco Geraldes soube temporizar antes de abrir para Mané centrar a régua e esquadro para Dala faturar.As ausências de Nuno Mendes, Feddal, Neto e Sporar não justificam a fraca exibição do Sporting, que teve bola mas não teve ‘golpe de asa’ nas manobras ofensivas.Hélder Malheiro começou mal, com um inacreditável amarelo para Plata, que fez um ‘carrinho’ normal para tirar uma bola a Mané. Benefício da dúvida num lance em que Coates é tocado na área por Coentrão.- Mais uma vez foi letal a surgir na área para marcar o 12.º golo na Liga. Menos influente na construção de jogo, mas está longe de ser o maior responsável pela inoperância ofensiva leonina.– Não teve trabalho (o Rio Ave fez 2 remates). Sem hipóteses no golo sofrido.– Até estava a cumprir, mas deixa Dala sozinho nas suas costas no lance do 1-1.– Seguro a defender e ainda tentou dar uma ajuda no ataque nas bolas paradas.– Viu-se que não é central no modo como deixou a bola passar para Mané fazer a assistência no 1-1.– Menos incisivo no apoio ao ataque do que o habitual. A equipa ressentiu-se da falta de largura que costuma emprestar ao coletivo.– Fez a bola circular, mas sem criar desequilíbrios. Batido por Geraldes no golo do Rio Ave.– Recupera imensas bolas e empresta fibra à equipa. Na única vez em que não controlou o seu raio de ação o Rio Ave marcou.– Não parece talhado para fazer todo o corredor, muito menos à esquerda. Mas fez a assistência para golo.– Um remate perigoso de fora da área e mais nada digno de registo.– Teve o 2-0 nos pés aos 45+2’ mas rematou por cima. Exibição frouxa.– Um bom passe para Tomás e mais nada.– Devia ter decidido melhor um par de vezes.