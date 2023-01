O Boavista e João Loureiro foram condenados por abuso de confiança fiscal, por retenção indevida de mais de 300 mil euros de impostos dos rendimentos de prémios do bingo dos axadrezados. O ex-presidente boavisteiro foi condenado a 28 meses de prisão com pena suspensa.



A Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP) divulgou esta quarta-feira que a sentença proferida em 13 de janeiro deu como totalmente provada a acusação do Ministério Público, que imputava a cada um dos arguidos a prática de um crime de abuso de confiança fiscal, em execução continuada.









