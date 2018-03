Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex selecionador inglês ameaçou funcionária da UEFA com ferro

Situação aconteceu no decorrer do Campeonato de Futebol Feminino da Europa em 2017.

18:20

O ex-treinador da seleção de futebol feminina da Inglaterra, Mark Sampson, está a ser investigado por ter intimidado uma funcionária da UEFA, com um ferro, no Campeonato da Europa em 2017, antes de ser demitido.



A UEFA suspendeu Sampson por três jogos, em 21 de setembro, um dia antes de Federação Inglesa de Futebol o ter demitido por comportamento incorreto e inaceitável, na sua relação com jogadoras num cargo que ocupou anteriormente.



Sampson foi suspenso por "ações insultuosas, agressivas e insistentes", depois da derrota da Inglaterra por 3-0 com a Holanda nas semifinais do Euro2017.



A UEFA diz que a linguagem e a atitude de Sampson "violaram grosseiramente as regras básicas da conduta e o seu comportamento foi insultuoso".



Sampson foi substituído pelo antigo jogador do Manchester United, Phil Neville.