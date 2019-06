Exame a mulher que diz ter sido violada por Neymar não revela lesões nas partes íntimas

A imprensa brasileira revela esta sexta-feira que Najila Trindade, a mulher que diz ter sido violada por Neymar em Paris, no mês passado, não apresentava lesões nas partes íntimas.Depois de apresentar a queixa contra o jogador do PSG na última sexta-feira, a modelo foi encaminhada pelas autoridades para a realização de um exame de corpo de delito, que não revelou a existência de quaisquer lesões nos genitais. A única lesão visível seria num dedo de uma mão.Esta avaliação aconteceu muitos dias depois da suposta agressão, que segundo a vítima teria acontecido a 15 de maio. Seis dias depois, a 21 de maio, Najila Trindade foi vista por um médico, que terá verificado lesões nas coxas e nas nádegas.O advogado de Najila conta que ela está com dificuldades em dormir, perdeu peso e está a tomar ansiolíticos.