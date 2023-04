"Em condições normais, com estes pontos, somos praticamente campeões, basta olhar para as outras ligas na Europa. Não há equipas com estes números. É natural que as pessoas estejam impacientes", admitiu Roger Schmidt na antevisão ao jogo de deste sábado em Chaves e depois de duas derrotas consecutivas na Liga (FC Porto, 1-2) e Champions (Inter Milão, 0-2).