Conheça as alegações finais do Benfica no processo dos emails

Encarnados consideram que houve uma estratégia concertada dos dragões para prejudicar o clube da Luz.

21:47

A CMTV teve acesso às alegações finais do Benfica no processo em que são exigidos quase 18 milhões de euros ao FC Porto devido à divulgação de centenas de emails.



O Benfica acusa ainda o rival de alterar excertos da correspondência e de apresentar informação descontextualizada.



