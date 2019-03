Juventus garante prioridade para contratar Félix e Rúben Dias

Clube de Cristiano Ronaldo antecipou-se à concorrência e garantiu a prioridade nas contratações.

21:54

A Juventus garantiu o direito de preferência por Rúben Dias e João Félix, depois de uma reunião em Lisboa entre Fabio Paratici, dirigente do clube italiano, e Luís Filipe Vieira.



Face ao interesse que os jogadores do Benfica estão a despertar junto de colossos europeus, o clube de Cristiano Ronaldo antecipou-se à concorrência e garantiu a prioridade nas contratações.



Os novos detalhes sobre este exclusivo CMTV para revelar mais à frente na edição de hoje do programa ‘Golos’.