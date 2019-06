Bruno Fernandes mais perto do Tottenham

O empresário de Bruno Fernandes, Miguel Pinho, já está em Londres para reunir com o Tottenham, que está disposto a superar as propostas feitas até ao momento pelo capitão do Sporting.



O Manchester City avançou com 55 milhões de euros mais jogadores, proposta essa recusada por Frederico Varandas e que levou o clube a recuar na intenção de contratar o jogador português.





O interesse do Tottenham surge na sequência da provável saída do médio dinamarquês Christian Eriksen, que pode mudar-se para o Real Madrid ou para o Paris Saint Germain.O Manchester United contina na corrida por Bruno Fernandes e já terá oferecido 70 milhões de euros mais 10 por objetivos, mas o Tottenham promete avançar com tudo para garantir o médio de 24 anos, que está nesta altura ao serviço da seleção nacional na Liga das Nações.