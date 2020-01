Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira almoçaram juntos em Lisboa. Veja as imagens

Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira almoçaram esta quinta-feira juntos, num restaurante em Lisboa.surpreendeu os dois técnicos à saída de um almoço que durou quase três horas.Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira são neste momento os treinadores de dois dos maiores clubes brasileiros, Flamengo e Santos, os dois primeiros classificados da última edição do Brasileirão.Os portugueses vão ser adversários no próximo campeonato brasileiro e vão protagonizar uma das maiores rivalidades no Brasil.Jesus e Jesualdo não esconderam o incómodo pela descoberta do encontro. Apesar da rivalidade que os espera dentro de campo, os técnicos são amigos de longa data e fizeram questão de reunir-se para conversar antes da partida para a nova época.