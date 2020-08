Luís Filipe Vieira faz ‘ultimato’ por Cavani: contratação tem que ser fechada esta quarta-feira

A demora na contratação de Cavani está a levar Luís Filipe Vieira ao limite da paciência e, apurou o CM, o presidente do Benfica estabeleceu que esta quarta-feira é o dia limite para estar fechada a transferência do uruguaio para a Luz. Se se mantiver o impasse no avanço das negociações, que duram há exatamente um mês, Vieira admite deixar cair a transferência de Cavani.O CM sabe que os pormenores do negócio já estão acertados com Cavani (ordenado, prémios e duração do contrato), sendo que o que está a deixar a concretização ‘pendurada’ serão questões relacionadas com pagamento de impostos, assim como o aval dos fiscalistas franceses que, com o irmão e agente de Cavani estão a ultimar as condições da transferência para o Benfica.Segundo apurou o CM, o negócio do novo reforço da Luz já tem ‘luz verde’ dos fiscalistas portugueses e uruguaios envolvidos no negócio e, sabe o Correio da Manhã, o Benfica poderá fazer um comunicado sobre a contratação de Cavani até ao final desta quarta-feira.Cavani está em Ibiza desde segunda-feira e deverá estar em França nos próximos dias para se encontrar com o irmão e agente e, com ele, fechar as últimas questões da transferência, onde o jogador até tem residência, devido ao facto de ter representado o Paris Saint-Germain entre 2013 e junho deste ano.De referir que, segundo a imprensa espanhola, o compasso de espera que Cavani tem feito para fechar a transferência para o Benfica estará relacionado com a expectativa de uma eventual proposta do Real Madrid, ainda não confirmada por fontes oficiais.Recorde-se que, a concretizar-se a transferência, o presidente dos encarnados irá buscar o jogador a Paris num avião fretado pelo Benfica. Mais pormenores do negócio deverão ser comunicados pelo clube da Luz ainda esta quarta-feira.