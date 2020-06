Benfica faz mudanças nas bancadas da Luz para o regresso do futebol

A CMTV teve acesso, em exclusivo, a uma fotografia do interior do Estádio da Luz, que mostra aquilo que o Benfica está a preparar para o jogo desta quinta-feira frente ao Tondela.

Os encarnados pediram aos adeptos que enviassem cachecóis do clube. Aquilo que se vê na imagem é uma estrutura, colocada nas cadeiras da Luz, que servirá de suporte para colocar milhares de cachecóis.

O objetivo é simular a presença da espectadores no interior do estádio para a receção ao Tondela, marcada para as 19h15 desta quinta-feira. O jogo vai acontecer à porta fechada.