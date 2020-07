Carlos Carvalhal vai treinar o Sp. Braga

A CMTV sabe que Carlos Carvalhal está muito perto de ser confirmado como o novo treinador do Sp. Braga.

O ex-técnico do Rio Ave tinha uma proposta do Flamengo para substituir Jorge Jesus. Essa proposta não foi suficiente para garantir a contratação de Carlos Carvalhal, que ficou convencido com o projeto que lhe foi apresentado por António Salvador.

O presidente do Braga e o técnico de 54 anos estão nesta altura reunidos para negociar o contrato, que deverá ser assinado nas próximas horas.

O Sp. Braga leva assim a melhor sobre o Flamengo. O clube do Rio de Janeiro enviou o vice-presidente Marcos Braz a Lisboa para tentar convencer o técnico, que preferiu ficar em Portugal.