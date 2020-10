Luís Filipe Vieira revela mensagens privadas com Tiago Dantas antes da saída para o Bayern

Luís Filipe Vieira cumpriu há instantes o aviso que tinha deixado na última semana. O presidente do Benfica leu as mensagens que trocou com Tiago Dantas antes da saída do jovem jogador para o Bayern Munique, por empréstimo.

Segundo a versão revelada pelo dirigente encarnado, Tiago Dantas pediu para sair por que não era opção na equipa B dos encarnados: "Surgiu a oportunidade de ser emprestado ao Bayern Munique, eles já enviaram uma oferta. Gostava de lhe pedir que me deixasse sair. Estou há 15 anos no Benfica, sempre dei tudo e coloquei sempre o clube em primeiro lugar. Nos últimos tempos não tenho sido escolha, nunca pondo em causa a decisão dos treinadores. É uma oportunidade única. Gostaria que me deixasse ir."

Os opositores de Vieira tinham sido bastante críticos relativamente à saída do médio para os Bávaros. Recorde-se que Tiago Dantas, de apenas 19 anos, encontra-se emprestado aos Bayern Munique por uma época.



O negócio contempla uma cláusula de opção de compra de 8 milhões de euros, com o Bayern Munique a assumir o pagamento dos salários do jogador.