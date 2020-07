Saída de Jorge Jesus para o Benfica deixa Flamengo em pânico

O plantel do Flamengo está em pânico com a hipótese da saída de Jorge Jesus para o Benfica.

A CMTV sabe que os principais jogadores estão desolados com as notícias do interesse do clube da Luz.

Já hoje, em conferência de imprensa, o avançado Bruno Henrique admitiu que o plantel deseja a continuidade do técnico português.

Amanhã, o Flamengo defronta o Fluminense na final do campeonato carioca. Pode ser o último jogo de Jorge Jesus como treinador do clube brasileiro.