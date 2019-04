Vieira abandonou estádio do Feirense após insultos de adeptos do FC Porto

Presidente do Benfica saiu da tribuna, em Santa Maria da Feira, imediatamente depois de ter sido anulado o golo ao Feirense.

21:56

A CMTV sabe que foram insultos de adeptos do FC Porto que levaram Luís Filipe Vieira a abandonar a tribuna do Estádio Marcolino de Castro, durante o Feirense-Benfica deste domingo.

Alguns adeptos portistas tinham cachecóis dos dragões e estavam na bancada central do estádio, próxima do local onde se encontrava o presidente do clube da Luz.

Vieira saiu da tribuna, em Santa Maria da Feira, imediatamente depois de ter sido anulado o golo do 2-0 ao Feirense, ainda na primeira parte.

