A estreia auspiciosa de Gyokeres a marcar, no dia em que se mostrou pela primeira vez aos adeptos do Sporting, entusiasmou os colegas de equipa, apurou o Correio da Manhã.



Após a vitória no Algarve com a Real Sociedad (3-0), a exibição do avançado sueco foi bastante aplaudida no balneário, que reconheceu o empenho e qualidade evidenciadas no encontro de preparação.









