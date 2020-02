Expectativa por Pepe no FC Porto para receção aos alemães

Pepe voltou esta terça-feira a realizar trabalho condicionado, no Olival, e Sérgio Conceição mantém a esperança de contar com o central para o duelo de amanhã com o Bayer Leverkusen, na 2ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa.O luso-brasileiro lesionou-se no clássico com o Benfica no Dragão (3-2) e desde então tem vindo a fazer tratamento para debelar a lesão na perna esquerda. Conceição e o jogador reconhecem que o duelo com os alemães é muito importante (dragões estão em desvantagem depois do 1-2 da primeira mão) mas há o entendimento de que Pepe só irá a jogo se estiver totalmente recuperado.O técnico não quer correr o risco de perder uma peça tão importante da equipa para o que falta da temporada. Caso não recupere, e tal como aconteceu no jogo em Leverkusen, Chancel Mbemba vai fazer companhia ao espanhol Ivan Marcano. Ausência confirmada para o onze é Vítor Ferreira que contraiu uma lesão muscular na coxa direita.Manafá, Telles, Corona e Uribe estão em risco de falharem a 1ª mão dos ‘oitavos’ (caso o FC Porto passe) se virem cartão amarelo no jogo desta quinta-feira, no estádio do Dragão.O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo ao FC Porto, por racismo para com Abdu Conté, jogador do Moreirense.Em causa estão alegados insultos racistas proferidos por adeptos do FC Porto em relação ao guineense, quando o lateral-esquerdo do Moreirense cometeu penálti sobre Jesus Corona, no jogo que os dragões realizaram em janeiro, em Moreira de Cónegos.