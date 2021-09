'Explosão' de Allegri depois do empate com o Milan: "F...! E querem jogar na Juventus"

Não estão fáceis as coisas na Juventus por estes dias. O clube italiano 'perdeu' Cristiano Ronaldo e tarda em entrar na rota dos bons resultados, figurando atualmente na 18.ª posição, nos lugares de descida.A equipa bianconera ainda não ganhou no campeonato esta época e o treinador Massimiliano Allegri não escondeu a sua frustração relativamente à atitude dos jogadores depois do último jogo, em que a 'vecchia signora'"F...! E querem jogar na Juventus", atirou o técnico, visivelmente irritado, à entrada para o túnel de acesso aos balneários.