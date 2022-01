OSp. Braga atrasou-se este domingo na corrida ao terceiro lugar na Liga, ao empatar em casa (2-2), diante do Famalicão. A expulsão de Bruno Rodrigues, ao minuto 24 (viu vermelho direto), condicionou a operacionalidade da turma arsenalista, que vencia por 1-0.









A equipa da casa entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador por Ricardo Horta que, ao minuto 13, sozinho na área, recebeu de Miguel Falé e, depois de tirar da jogada o guarda-redes Luiz júnior, atirou sem dificuldade para o golo.

Sete minutos depois da expulsão, o Famalicão chegou à igualdade. Remate de primeira de Rúben Lima, após cruzamento largo de Ivo Rodrigues, sem qualquer hipótese de defesa para Matheus.









Apesar de reduzido a dez, o Sp. Braga nunca desistiu de procurar o golo. No entanto, foi o Famalicão que, ao minuto 81, chegou à vantagem. Lançado por Ofori, Ivo Rodrigues desmarcou-se em velocidade pela esquerda, ultrapassou Matheus e atirou para o fundo da baliza.

E quando tudo parecia resolvido no jogo, surge, ao cair do pano, o momento caricato que permite a igualdade ao Sp. Braga. Dois defesas e o guarda-redes do Famalicão desentenderam-se na área e deixaram a bola ao alcance de Mario González, que não se fez rogado e atirou a contar.